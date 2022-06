Rund 500 geladene Gäste haben in Trier an der Eröffnungsfeier der Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" teilgenommen. Unter den Gästen waren auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz. Nach einer Feierstunde in der Basilika besuchten die Gäste die Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum.