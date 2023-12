Fotos Adventskonzert Projektchor Bickendorf

Adventskonzert Projektchor Bickendorf Die Bickendorfer haben die Adventszeit mit einem Konzert in der Pfarrkirche St. Martin begonnen. Am gestrigen, ersten Adventssonntag hatte der Maibaumverein ab Nachmittag zum Verweilen bei Glühwein und kleinen Speisen am Kirchplatz eingeladen. Viele Gäste kamen und nutzten auch die Gelegenheit, einen Weihnachtsbaum zu kaufen oder vorzubestellen. Um 14 Uhr fand ein Adventskonzert statt, das vom Projektchor Bickendorf und dem Männergesangverein „Kylltalecho“ Erdorf gestaltet wurde. Damit gelang es den Sängerinnen und Sängern, die Zuhörer auf die begonnene Adventszeit und das Weihnachtsfest einzustimmen.