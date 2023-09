Fotos Aktionstag für Kinderrechte.

Weltkindertag in Saarburg Auf dem Saarburger Cityparkplatz treffen sich schon traditionell zum Weltkindertag, diesmal am Tag davor, Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen um auf Kinderrechte weltweit aufmerksam zu machen. Hunderte Kinder konnten an verschiednen Station spielen und gleichzeitig etwas über die Situation benachteiligter Altersgenossen lernen.