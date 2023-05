Fotos Artenvielfalt an der Mosel

Spanische Flagge

„Euplagia quadripunctaria“ ist sein korrekter wissenschaftlicher Name. Der Falter liebt felsige Täler und Hänge, Fluss- und Bachränder und ist dadurch im Moselgebiet heimisch. Während der Flugzeit von Juni bis August ist er häufig in der Weinbaulandschaft zu beobachten. Mit seinem gut ausgebildeten Rüssel saugt er den Nektar aus den Blüten entlang der Rebflächen. Obwohl es sich um einen Nachtfalter handelt, ist er hauptsächlich in den Mittagsstunden aktiv. Seine auffällige Färbung soll potenzielle Feinde abschrecken. In der Tat meiden Vögel die Falter häufig, da sie die schrillen Farben ungenießbaren Lebensmitteln zuordnen. Die Lebensräume der spanischen Flagge müssen aufgrund einer Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) geschützt werden.