Lars Redlich In der Saarburger Kulturgießerei beginnt die Veranstaltungssaison vor vollem Haus mit dem Multitalent Lars Redlich und seinem fulminanten Musik-Comedy-Programm"Lars but not Least". Der Mann kann alles, singen, tanzen, improvisieren, Gitarre, Klarinette und Klavier, Beatboxen, HipHop und Welthits, aber vor allem Eines: Die Zuschauer zum lachen und träumen bringen. (TV-Fotos: Dirk Tenbrock)