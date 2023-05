Fotos Archäologen suchen auf dem Kaienburg-Areal in Wittlich nach alten Schätzen

Auf der Suche nach historischen Schätzen: Auf dem Kaienburg-Areal in der Wittlicher Innenstadt haben Archäologen des Landesmuseums mit Ausgrabungen begonnen. Bevor dort die Bauarbeiten für ein großes Wohnbauprojekt in der Wittlicher Innenstadt beginnen können, gehört das Baufeld den Archäologen. Die Grabungen werden mehrere Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Bei ihrer letzten Ausgrabung im Jahr 2019 in der Kirchstraße fanden die Archäologen römische Siedlungsreste.