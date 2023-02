Fotos: Davis Cup in Trier: Promi-Freundinnen der Tennisstars ​

29.04.2022, Großbritannien, London: Boris Becker (r), ehemaliger Tennis-Profi aus Deutschland, kommt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro zur Strafmaßverkündung in seinem Insolvenzverfahren am Southwark Crown Court an. Mit großer Spannung wird in London das Strafmaß für die Tennis-Legende Boris Becker erwartet. Vor dem Gericht standen am Freitag zahlreiche Fotografen und Kameraleute bereit, auch im Inneren bildete sich bereits Stunden vor dem Beginn der Verkündung (13.00 Uhr MESZ) eine lange Schlange.