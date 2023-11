Fotos Demonstrationszug "Frauen Leben Freiheit" in Trier

Demonstrationszug "Frauen Leben Freiheit" In Trier haben sich am Mittag um 14 Uhr an der Porta Nigra rund 120 Frauen, aber auch Männer eingefunden. Nach drei kurzen Redebeiträgen gab es eine Demomarsch durch die Fußgängerzone. Hierbei kamen die Demonstrierenden auch am Weihnachtsmarkt vorbei. Mit Banner und lautstarken Rufen machten sie auf sich und den heutigen Tag aufmerksam. Sie kamen auch an einem Stand des Frauenhauses Trier vorbei, die heute Plätzchen für eine Spende verkaufen und informieren.