Im Dreieck Südallee (links)/Bahntrasse/Schaabs Gässchen (heute: An den Kaiserthermen) entsteht innerhalb von 30 Jahren Ende des 19. Jahrhunderts eine der modernsten Blaudruckereien. Im Vordergrund steht die berühmte Villa Schaab, die in den 60ern dem Neubau des Polizeipräsidiums zum Opfer fällt. In den Kellern unter den Gebäuden lagern 750.000 Liter Wein – eine der größten Kellereien Triers im frühen 20. Jahrhundert.