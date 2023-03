Fotos Duo Flexible Tones im Kinopalast Wittlich

Duo Flexible Tones im Kinopalast Wittlich „Flexible Tones“ verwandelten am Samstag den Wittlicher Kinopalast in einen echten Konzertsaal. Am Samstag zeigte der musikalische Allrounder, der, wie er selbst von sich sagt, viele Stilrichtungen der Musik gleichermaßen liebgewonnen hat, gemeinsam mit Anke Hilker am Gesang, wie vielseitig Gitarrensound sein kann.