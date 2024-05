Fotos Hexenwahn in der Eifel

Ein Gemeinschaftsprojekt, in dem neben der KIH auch Eifelverein, Musikverein und Volkshochschule mit eingebunden wurden. Walpurgisnacht 2024 - ein mystischer Zeitpunk, um sich in eine dunkle Vergangenheit zurück versetzen zu lassen. Kein Ort ist besser geeignet, als vor der Kulisse der um 1300 errichteten Stadtmauer in Hillesheim. Der Hexenturm dort, erinnert an die grausame Geschichte der Hexenverfolgung in der Eifel.