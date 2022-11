Fotos: Einsegnung Brückenheiliger Ehrang​

Einsegung des Heiligen Petrus an Ehranger Brücke Am Samstag Nachmittag wurde die Skulptur des Heiligen Petrus an der Ehranger Kyll-Brücke durch Pfarrer Johannes Mohr eingesegnet. Die vom Wittlicher Bildhauer Sebastian Langner in Sandstein gemeistelte Figur des Heiligen Petrus wurde nach großzügigen Spenden aus der Bevölkerung vom Verein Ehranger Heimat e.V. gestiftet. An der Einsegung nahmen neben Ortsvorsteher Berti Adams auch der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe teil.