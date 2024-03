Fotos Gerolstein – Stadt mit Herz und ‚mächtig viel Programm‘

Bummel am Verkaufsoffenen Wochenende durch die Brunnenstadt Getreu dem Motto: „Gerolstein – deine Stadt mit Herz“ hat das Gero-Team den Reigen der verkaufsoffenen Sonntage eröffnet und zahlreiche Besucher von nah und fern in die Brunnenstadt gelockt. Geschäfte und Rondell-Passage des Rondells sind in Frühlingsfarben festlich dekoriert. Bunte Primeln und Osterglocken ersetzen das Wasserspiel des Brunnens (Blumen-Groehsges) Kindermusiker Uwe Reetz ist engagiert worden. Nicht nur Frühlingskirmes, das Gero-Glücksrad und Luftballons lassen Kinderaugen strahlen - am Standort Fotostudio Nieder ist die Kita ‚Kleine Helden‘ aktiv mit Kuchenverkauf, Kinderschminken und Fotokulisse dabei. Autofans informieren sich über Angebote und neue Modelle der regionalen Automobil-Fachhändler auf Brunnenplatz und Innenstadt. Auch die Außengastronomie (Bistro Eifelsteig) ist wieder eröffnet. Prallgefüllte Einkaufstaschen zeigen, dass besondere Angebote und Rabatte des ‚Fleckens‘ (so wird die Gerolsteiner Hauptstrasse von Einheimischen genannt ) bis zur Einkaufsmeile Sarresdorf gerne genutzt werden.