Fotos Für Kinder: Ein Stummfilm-Konzert in Trier mit Action

Kinderkonzert Theater Beim Kinderkonzert Im Trierer Theater unter der Leitung des ersten Kapellmeisters Wouter Padberg am Sonntag haben fas 900 Kinder und Erwachsene in zwei Vorstellungen viel über Stummfilme und die begleitende Orchestermusik gelernt und konnten sogar in einem eigenen Film mitspielen. Freude und Begeisterung der Kinder trugen Orchester und Dirigent durch den Tollen, aber anstrengenden Tag. (TV-Foto: Dirk Tenbrock)