"Klang und Glanz" das 'Saarkind'-Festival am Wiltinger Ufer Bei der vierten Auflage des stimmungsvollen Wein-Festivals "Klang und Glanz" am Wiltinger Saarufer ist bei bester Wetterlage unter den Sternenzelten viel Betrieb. Wein der Gruppe 'Saarkind', Food-Stände und Live Musik begeistern das Publikum am Samstag und Sonntag genauso, wie die herrliche Atmosphäre. (TV-Fotos: Dirk Tenbrock)