Konzert Danny Bryant Bigband Der britische Blues- Gitarrist und Sänger Danny Bryant hat am Samstagabend auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Saarburg mit seiner exzellenten achtköpfigen Bigband einen großartigen Gig abgeliefert. Reiner, feiner Bluesrock, handgemacht, ehrlich und wirklich mitreißend. Zwei Gitarren, Bass, Keyboards, Drums und ein Bläser-Set mit Posaune, Trompete und Saxophon sorgten für satten Big-Band-Sound der über die Ohren in den Bauch und von da direkt in die Füße ging. Wow! (TV-Foto: Dirk Tenbrock)