Fotos Erstes gemeinsames Konzert „Musikfreunde Altrich-Wengerohr“

Blasmusik in der Altreia Halle Seit Dezember liefen die Vorbereitungen für das erste gemeinsame Konzert. Jetzt endlich konnten die Musikerinnen und Musiker aus Altrich und Wengerohr zeigen, dass sie gemeinsam richtig gut klingen. Unter neuem Namen „Musikfreunde Altrich-Wengerohr“ stellten sie ein anspruchsvolles und gleichzeitig freudvolles Konzert in der gut besuchten Altreiahalle in Altrich auf die Beine. Dieses Konzert war gleichzeitig Auftaktveranstaltung unter Dirigent Marcel Richards. Sinfonische Blasmusik stand ebenso auf dem Programm wie popartige Stücke und Titel aus der „klassischen“ Blasmusik.