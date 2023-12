Fotos Kunstausstellung „Von der Dunkelheit ins Licht“ in Lieser

Atelier im Garten präsentiert als Weihnachtsevent regionale Kunst in Lieser Liebevoll hergestellte kleine und große Kunstwerke, so ist draußen am Eingang zu lesen. Und der Besucher wird nicht enttäuscht. Eine kleine Künstlergemeinschaft von sechs Künstlern zeigt in der Ausstellung „Von der Dunkelheit ins Licht“ in Verbindung mit einem kleinen Rahmenprogramm naturverbundene Kunstwerke, die größtenteils mit heimischen Hölzern hergestellt wurden, sowie weitere regionale Produkte.