Fotos LES COPAINS feiern 50. Bühnenjubiläum in Tawern

LES COPAINS feiern 50 jähriges Bühnenjubiläum in Tawern Tawern (hds) bekannt aus der damaligen Gaststätte Theis, sowie Kultkneipen wie zB die Kajüte in Binsfeld, boten Les Copains ein buntes Programm. 250 Gäste sind am Samstag in das Tawerner Bürgerhaus gekommen, um sich Musik der 70er und 80er Jahre anzuhören. Covermusik großer Stars sorgten für gute Laune, und luden zum mitsingen und tanzen ein. Alle Bandmitglieder sind mittlerweile um die 70 Jahre, aber keinesfalls eingerostet. Bei Theis in Tawern war die Band über 20 Jahre ein Garant für ein volles Haus. Hans-Jörg Jakobs vom Verein "Bienen und Natur Tawern B.u.N.T e.V." zeigte sich mit den Besucherzahlen zufrieden. "Als ich über Facebook gelesen habe, dass die Band ihr Jubiläum an ihren alten Wirkungsstätten feiern möchte, war sofort klar, dass sie auch in Tawern spielen müssen" erklärt er. Der "B.u.N.T e.V." richtete diese gelungene Veranstaltung aus.