Foto Lese-Event mit Jazz-Band

Lese-Evemt mit Jazz-Band Die Eifeler Autorin Cornelia Fontane las aus ihrem Buch„Glaube, Gier und Geld“. vor und weitere Mitwirkende setzten das Gelesene in der Szenerie um. Eine Kombination, die gelungen war und beeindruckte. Musikalisch wurde das Event von der Jazzformation „A little Bit Swing“ umrahmt, was die Vorstellung sehr schön abrundete.