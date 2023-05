Fotos Maifest des Bürgervereins Berendsborn

Bürgerfest Berendsborn Großer Andrang beim Maifest des Bürgervereins am Berendsborn-Brunnen in Konz. Am 30. April und 1. Mai stand die historische Stätte im Zeichen von Maibaum-Aufstellen, Tanz in den Mai und Bürgerfest. Bei Konzer Wein, Bier, Kaffee und Kuchen, Mittag- und Abendessen konnten sich die Bürger und viele Kinder treffen und genießen. Einen großen Auftritt hatten die Konfettis der Kita Arche Noah und die Grundschulkinder von St. Nikolaus, bevor am Abend die Unplugged Gang für musikalische Unterhaltung sorgte. Den Auftakt am Sonntagabend hatten die Big Band des Gymnasiums Konz und DJ Bernie erfolgreich bestritten.(TV-Foto: Dirk Tenbrock)