Fotostrecke Hermeskeil: Neue Verkehrsführung und Problemstellen

Dieses Schild an der Koblenzer Straße in Hermeskeil zeigt am 19. September die Alte Kirchstraße als Umleitungsstrecke an. Diese Umleitung galt allerdings nur für zwei Tage während des Abrisses einer Verkehrsinsel am Donatusplatz. Als offizielle Umleitung gilt für die Dauer der Bauarbeiten ein weiterer Umweg über die Bundesstraßen um Hermeskeil herum.