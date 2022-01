Wir starten unseren Rundgang in der Sankt-Salvator-Basilika am Hahnplatz in Prüm. Dort erzählt Gästeführerin Monika Rolef von der Geschichte der Stadt im Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Zur Sprache kommt auch der Einsturz der Kirche an Heiligabend 1945.