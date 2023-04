Saarburger Frühling Tausende Besucher nutzen das Angebot beim "Saarburger Frühling" um zu shoppen und zu genießen. Der Regen hatte pünktlich aufgehört und so waren Kunden und Händler am verkaufsoffenen Sonntag in der autofreien Innenstadt zufrieden. (TV-Foto: Dirk Tenbrock)