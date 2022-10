Saisonstart des Wittlicher Muisikverein mit Ubi Triop und Cellage a´deux Mit zwei ungewöhnlich besetzten Ensembles eröffneten am Samstag die Wittlicher Konzerte ihre Saison. Mit dem Ubi Trio (Irmgard Brixius, Querflöte/ Ulrich Junk, Klarinette/Bernhard Nink, Klavier) und dem Cellage a` deux (Sonja Lehrke und Angela Simons Violoncello) waren in der alten Synagoge zwei Ensemblöes zu Gast, die so in selten gehörter Besetzung musizierten.