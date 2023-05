Schlemmer-Festival und verkaufsoffener Sonntag in Wittlich Der verkaufsoffene Sonntag zog in Wittlich zahlreiche Besucher an. Auf dem Platz an der Lieser bot das Schlemmer-Festival die Möglichkeit für eine kulinarische Rundreise um die halbe Welt. Viele Einzelhändler haben sich bereits auf den Fühling eingestellt und boten passend zur Jahreszeit allerlei Schnäppchen an.