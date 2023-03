Bei einer Veranstaltung des Polizeipräsidiums Trier schlüpften Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Kriminalpolizisten, um einen kniffligen Fall zu lösen. Hier zu sehen sind die ersten Ermittlungen: An und Jason (im Vordergrund) sprechen mit den Beamten, die als erstes am Tatort waren.