In der Nacht von Freitag auf Samstag, 27.11.2021, fuhr ein Schwertransport mit zwei Einheiten vom Herstellerwerk Christen&Laudon in Staffelstein über Fließem, Erdorf und Bitburg in Richtung Trierer Hafen. Der bereits am Dienstag wegen fehlender Genehmigung verschobene Schwertransport gelangten die beiden Gespanne ins Stadtgebiet. Über die Straße „Am Zuckerborn“ führte der Weg weiter durch den Ostring bis zur Albachstraße. Dort bog der Transport zunächst rechts in Richtung Krankenhaus ab, um dann rückwärts bis zur Einmündung B 50 zu gelangen. Über die B 50 und die L 47 führte der Weg dann weiter Richtung Trierer Hafen. Auch der Transport am Freitagnacht war lange Zeit ungewiß. Grund: Der einsetzende Schneefall, der aber letztlich beherrschbar blieb.