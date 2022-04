Fotos: "Sieben Blicke auf Frauen" Ausstellungseröffnung im Amüseum

"Sieben Blicke auf Frauen" Sieben Künstler aus der Großregion und Sarrebourg haben im Saarburger Amüseum eine Ausstellung realisiert, die in Skulpturen und Zeichnungen "7 Blicke auf Frauen" (7 regards sur la femme) ermöglicht, die bis zum 11. September dort zu besichtigen ist. Zur Eröffnung war eine große Delegation aus der Partnerstadt Sarrebourg im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. Partnerschafts-Jubiläum angereist. Die Künstlerin Monique Mol, die 7 Skulpturen aus Harz und Bronze beigesteuert hat und für die am Freitag eingeweihten Bronze-Skulpturen an der Kita St. Marien in Beurig verantwortlich zeichnet, war ebenfalls zur Vernissage erschienen. (TV-Fotos: Dirk Tenbrock)