Fotos Vom Teig zum Brot: Wir haben Bäckermeister Thomas Flesch über die Schulter geschaut

In kaum einem Land gibt es so eine vielfältige Auswahl an Brotsorten wie in Deutschland. Es ist schwer, eine genaue Zahl anzugeben, da regionale Unterschiede und lokale Bäckereien zu einem reichhaltigen Angebot beitragen. Es gibt jedoch traditionelle Sorten wie Roggenbrot, Weizenbrot, Vollkornbrot, Pumpernickel, Schwarzbrot, Sauerteigbrot und viele andere mehr.Neben den grundlegenden Schritten erfordern die vielen Brotsorten zusätzliche Variationen der Arbeitsschritte, je nach Art des Brotes. Dabei kommen verschiedene Mehlsorten, Hefemengen und Backzeiten zum Einsatz. Bäckermeister Thomas Flesch aus Dudeldorf zeigt den Volksfreund-Leser den Herstellungs- und Backprozess.