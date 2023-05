Fotos So war der verkaufsoffene Sonntag in Trier

So war der verkaufsoffene Sonntag in Trier Am verkaufsoffenen Sonntag zog es viele Shopping-Fans bereits in den Mittagsstunden nach Trier. Die Einzelhändler zeigten sich mit den Besucherzahlen am Wochenende sehr zufrieden. Die Schlenderweinprobe sorgte für zusätzliche Gäste in vielen Läden. Am Sonntag besuchten vor allem Touristen aus dem benachbarten Luxemburg die Trierer Innenstadt. Dort ist morgen aufgrund des Europatages ein Feiertag.