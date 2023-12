Fotos Stationen auf dem Weg zum Nestwärme-Kinderhospiz

Benefzikonzert des Landespolizeiorchesters für das Kinderhospiz Nestwärme in Trier im Audimax der Universität. Die 37 Profimusiker spielten ohne Honorar für den guten Zweck unter der Leitung von Stefan Grefig. Eintritt und Getränke waren frei. Es wurde zu Geldspenden in eine der Sammelboxen aufgerufen, was die gut 200 anwesenden Gäste auch reichlich nutzten. Die Veranstaltung wurde organisiert vom Lions Club Trier, der am Ende 10.000 Euro übergeben hat.