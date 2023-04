Fotos Tapas Variadas in Manderscheid

Tapas Variadas in Manderscheid In Manderscheid gab es auf Einladung des Vereins „Kleinkust in Manderscheid e.V.“ am vergangenen Samstag Abend musikalische Häppchen der besonderen Art. Die sieben Künstlerinnen Annemie Stolz, Katja Schmitz, Erika Hayer, Astrid Schach, sowie Gudrun van Brandwijk, Elke Zepp und Ira Barwick von „Tapas Variadas“ kombinierten klassischen Blues, Jazz, Soul und Swing zu einer temperamentvollen Mischung, mal a capella und mal durch Ira Barwick an der Gitarre begleitet.