Fotos Tiere des Tages

Tschechien, Liberec: Ein Diensthund eines tschechischen Such- und Rettungsteams nimmt an einem Pressetermin nach der Rückkehr aus dem Erdbebengebiet der Türkei teil. Ein Erdbeben der Stärke 7,7 mit Epizentrum in der südöstlichen türkischen Provinz Kharamanmaras ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 6. Februar. Die Menschen in den von Erdbeben zerstörten Gebieten müssen auch in den kommenden Tagen mit starken Erschütterungen rechnen.