In der zum Greifvogelpark Saarburg gehörenden Wildtierstation werden drei Waschbärbabys aufgezogen. Die mutterlosen Tiere wurden im Frühsommer in Luxemburg in der Nähe von Dudelange aufgefunden. Die dort zuständige Tierärztin vermittelte die Tierbabys in die Wildtierstation Saarburg. Dort hat man Erfahrung mit der Haltung von Waschbären.