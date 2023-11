Fotos Weihnachts-Comedy mit „Handwerker Peters“ in Arenrath

Weihnachts-Comedy mit „Handwerker Peters“ begeisterte in Arenrath Er kann selbst am besten über seine eigenen Witze lachen, hat genauso viel Spaß wie das Publikum während seiner Weihnachtsshow. Gerade das macht vermutlich den Erfolg von Handwerker Peters und seiner Comedy-Show aus, die er in Arenrath voller Selbstironie und mit bissigem Sprachwitz servierte. "Wir dürfen nicht verlernen, zu lachen!" so lautet seine Botschaft inmitten schwieriger Zeiten. Der aus der Eifel stammende Satiriker und Schauspieler Kai Kramosta, bundesweit bekannt als Handwerker Peters, startete seine Weihnachts-Tour 2023 am Freitagabend in dem kleinen Eifeldorf Arenrath.