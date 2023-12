Fotos Weihnachtskonzert 2023 der USAFE-Band in der Stadthalle Bitburg

Weihnachtskonzert 2023 der USAFE-Band in der Stadthalle Bitburg Am Dienstagabend fand das 58 . Weihnachtskonzert der USAFE-Band in der Stadthalle Bitburg statt. In der ausverkauften Arena waren die Zuhörer begeistert von der professionell dargebotenen Musik. Die rund 30 Musikerinnen und Musiker präsentierten bekannte und beliebte Weihnachtslieder, aber auch Big-Band-Sound vom Feinsten.