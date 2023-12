Fotos Weihnachtskonzert Junger Chor Bitburg im Haus Beda

Der Junge Chor Bitburg entführte seine Besucher am Samstagabend und am Sonntag im Haus Beda in eine schneeglitzernde und bratapfelduftige Winterwunderwelt. In ihrem stimmungsvollen Weihnachtskonzert präsentierten die jungen Sängerinnen und Sänger Lieder aus alter Zeit, moderne Klassiker und Traditionelles im jazzigen Gewand.

Der Junge Chor ist eine Gruppe von Leuten im Alter von 14 bis 40 Jahren, die gerne singen und gemeinsam abwechslungsreiche Chorprojekte realisieren. Das weihnachtliche Programm führten sie unter Leitung von Walburga de Winkel auf.