Fotos Der Riesling tanzt - Wein-Probe-Party in Leiwen

Der Riesling tanzt - Wein-Probe-Party in Leiwen An Hexennacht luden die Leiwener Winzer zur großen „Riesling tanzt“ Wein – Probe-Party an die Mosel. Spannende Weine und gute Musik versprachen einen perfekten Abend für jede Generation. 17 Leiwener Winzer sowie erstmalig auch zwei Gastbetriebe aus der Pfalz beteiligten sich an der Weinverkostung. Die Liebhaber der edlen Tropfen bekamen eine große Auswahl vielfältiger Weine präsentiert, darunter auch neue Jahrgänge aus 2022. Rund 400 Gäste beteiligten sich an der Weinprobe mit anschließender Party zur Hexennacht im Formum Livia in Leiwen.