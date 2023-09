Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues 2023 - Feuerwerk am Samstag Das grandiose Feuerwerk am Samstag zog tausende Besucher in die Moselmetropole. Hell erleuchtet und in bunten Farben zeigte sich das Feuerwerk über der Burg Landshut und der Moselbrücke.