Altbauten, ein Trümmergrundstück und Neubauten im Stil der Nachkriegszeit. Die Brotstraße in Trier präsentiert sich auf dieser Aufnahme vom 23. November 1960 als bunter Mix. Die einheitliche Struktur ist durch die Zerstörungen im zweiten Weltkrieg verlorengegangen. Während viele der damaligen Geschäfte inzwischen Geschichte sind, bietet das Bekleidungsgeschäft Blaue Hand weiter seine Waren an. Zwar ist heutzutage besonders in den Vormittagsstunden ähnlich viel Autoverkehr wie 1960. Definitiv nicht mehr unterwegs sind dort die O-Busse, deren Oberleitung auf dem Bild aus dem TV-Archiv hoch über der Fahrbahn verläuft.