"Wegschauen tötet" - Friedensdemo auf dem Trierer Viehmark Rund 200 Menschen kamen am Sonntag Nachmittag in der Trierer Innenstadt zusammen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Nach einer kurzen Kundgebung setzte sich der Demonstrationszug enlang der Fussgängerzone bis zum Hauptmarkt in Bewegung.