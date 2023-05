Foto Frühlingskonzert der Musivereinigung Bernkastel-Kues

Frühlingskonzert der Musivereinigung Bernkastel-Kues Unter dem Motto „The Show must go on“ veranstaltete die Musikvereinigung Bernkastel-Kues nach dreijähriger Corona-Zwangspause am vergangenen Samstag ihr Frühlingskonzert im großen Saal des Moselweinmuseums. Vokal- und Instrumentalmusik aus Pop und Jazz prägten das Konzert. Die Musikvereinigung präsentierte unter anderem Songs von Roxette, Coldplay, Robbie Williams und Aretha Franklin. Neben den rein instrumentalen Stücken bereicherte das Gesangsduo Gudrun van Brandwijk und Johannes Morbach mit Liedern wie „The Time of My Live“ oder „Somethin' Stupid“ von Carson Parks das Konzert. Den Auftakt machte instrumental der weltbekannte Song „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams.