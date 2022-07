Gedenkfeier anläßlich der Flut 2021 mit ökomenischem Gottesdienst in Ehrang Mit einer dreitägigen Veranstaltung blicken die Menschen in Ehrang an diesem Wochenende auf die Flutkatastrophe vom Juli 2021 zurück. Schreckliche Bilder belasten bis heute und ein Jahr voller Arbeit und Mühe liegen hinter den Leidtragenden. “Wir fühlen uns verbunden mit allen, die von der Flut betroffen sind, auch weil wir selbst Betroffene sind”, so Bertrand Adams, Ortsvorsteher von Ehrang und Quint. Am Freitagabend fand auf dem Marktplatz eine Gedenkveranstaltung statt (Foto). Am Samstag und Sonntag richtet sich der Blick nach vorne. Ein Veranstaltungsprogramm mit Musik lädt zum Feiern ein.