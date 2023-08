Um den Umleitungsverkehr in Trier-West zu entzerren, gilt seit Mai 2023 ein Abbiegeverbot vom Martinerfeld in die Hornstraße. Etliche Autofahrer und Autofahrerinnen lassen sich aber sogar von massiven Absperrpfosten nicht am Abbiegen hindern. Andere legen in der Kölner Straße - ebenfalls verbotene - Wendemanöver hin.