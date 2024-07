Fotos Tolle Stimmung bei der St. Anna Kirmes in Gerolstein

Von Freitag bis Montag wurde in Gerolstein die alljährliche St. Anna Kirmes gefeiert. Auf den zwei Plätzen an der Kyll und dem ehemaligen Postparkplatz nahe des Bahnhofes boten zahlreiche Fahrgeschäfte, unter anderem ein imposantes Riesenrad, viele Geschicklichkeitsbuden, Kinderkarussell sowie eine riesige Auswahl verschiedenster Süßspeisen oder Herzhaftes den Besuchern alles was das Herz begehrt. Hier: Die Kanone geladen und bereit zum Salutschuss, so präsentierten sich die Gerolsteiner Stadtsoldaten.