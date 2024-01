Für Demokratie und Freiheit Vulkaneifel zeigt Kante

Bürgerinnen und Bürger in Vielfalt – aller Altersgruppen, Berufsgruppen, Verbände, Parteien, Vereine – mit dem gleichen Ziel: Einstehen für die Demokratie. Handwerker, junge Menschen aus der Westeifel-Lebenshilfe, Sportler, Soldaten in Zivil, standen Schulter an Schulter mit „Opas gegen Nazis“ und Politikern. Foto: Clara Zins-Grohé