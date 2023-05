Fotos Geschäftseröffnung - bulbaum Store in Bitburg

Geschäftseröffnung - bulbaum Store in Bitburg Sie haben allen Grund zu feiern: Seit 10 Jahren gibt es die Schreinerei Bulbaum Bitburg, die mitten in der Fußgängerzone vor Jahren einen Store mit Ausstellungsstücken eröffnet hat, wo auch gerne Kunden zum Gespräch reinschauen. Ein Konzept, das sich lohnt. Vergangenes Jahr hat Bulbaum das ehemalige Porzellanhaus Schönhofen übernommen, nun gibt es eine Neuereröffnung in größeren Räumen - dem ehemaligen Drogeriemarkt Rossmann.