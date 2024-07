Fotos Acht Männer und eine Frau: Die Regierungschefs von Rheinland-Pfalz

Der Landtag wählte daraufhin den CDU-Politiker Peter Altmeier zu Bodens Nachfolger. Altmeier blieb daraufhin bis 1969 an der Spitze des Bundeslands, als er auf Wunsch seiner Partei den Posten für seinen Nachfolger räumte. Mit insgesamt 22 Jahren in dieser Position war der am 12. August 1899 in Saarbrücken geborene Politiker der Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit in der Geschichte der Bundesrepublik. Er verstarb am 28. August 1977 in Koblenz.