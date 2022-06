Zum ersten Mal dabei ist die Verzauber Bar aus der Saarstraße mit einem Cocktail-Stand am Ende der Hosenstraße. Carmen Stumpp kredenzt in hübschen 0,4-Liter-Bechern mit eigenem Logo vor allem Klassiker wie Caipi, Mojito, Pina Colada oder Moscow Mule. "Das was an einem solchen Stand gut zu machen ist und was beliebt ist halt", sagt die Mixerin. Ihre Cocktails kosten 8 Euro und alkoholfreie Variationen 7 Euro.